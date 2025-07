Posidonia Green Festival, dall’11 al 13 luglio a Bogliasco musica e incontri per prendersi cura del mare

Bogliasco. Bogliasco si prepara al Posidonia Green Festival 2025: dall’11 al 13 luglio tre giorni di attività, musica e incontri per prendersi cura del mare Dall’11 al 13 luglio 2025 torna a Bogliasco il Posidonia Green Festival, tre giornate gratuite tra laboratori, escursioni, musica, letture, incontri e attività per tutte le età. Un’occasione per vivere il mare da vicino, riflettere sul suo stato di salute e contribuire con gesti concreti alla sua tutela.

Il festival è organizzato da Posidonia Green Project, con il patrocinio del Comune di Bogliasco, della Regione Liguria e del Blue District – Comune di Genova, e con il sostegno di UNESCO-COI, E.ON, Basko, del Consorzio Genova Ocean Agorà e della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito della linea festival partecipativi.

Il festival ospita una tappa del progetto Save the Wave, promosso da UNESCO-COI in collaborazione con E.ON, che pone al centro il valore degli ecosistemi marini e l’impegno condiviso per proteggerli e due attività del progetto “Genova Ocean Agorà” nel contesto del bando SparkZ – Giovani che attivano di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Musica in spiaggia

Il Posidonia Stage, allestito sulla spiaggia, ospita tre appuntamenti musicali: Venerdì 11 luglio: The Moochers, con il loro rock’n’roll energico, groove vintage e attitudine punk. Sabato 12 luglio: live dei Canarie, duo indie elettronico con sonorità intime e mediterranee. A seguire, il concerto più atteso del festival: il Duo Bucolico, con la loro miscela di folk surreale, canzone d’autore e ironia teatrale. Un live che chiude la giornata di sabato con leggerezza, ritmo e riflessione.

Alle 19:00 di sabato, aperitivo con DJ set a cura di Pablo Elettrocumbia. Incontri e conferenze Venerdì 11 luglio ore 19:30 – Un Gesto per il Mare + Save the Wave Un confronto partecipativo sull’importanza delle azioni quotidiane per la tutela del mare. Si parlerà del progetto internazionale Save the Wave con UNESCO-COI e E.ON, e sarà presentato il vademecum costruito durante gli incontri pubblici realizzati nei mesi scorsi con le comunità del Golfo Paradiso.

Sabato 12 luglio ore 19:45 – “Gli SDG ci riguardano davvero?” Una conversazione aperta per riflettere su come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile possano diventare strumenti concreti nella vita quotidiana. Tre aree del festival Molo – Blue Experience Un’area per scoprire il mare con laboratori e attività guidate da educatori e biologi: osservazione del plancton, ascolto dei cetacei, giochi educativi, snorkeling, uscite in canoa e SUP.

Tra le attività speciali: la Caccia al Tesoro LIFE PINNA, alla scoperta della Pinna nobilis, in collaborazione con ARPAL e Triton Research. Con la partecipazione di OutBe, Blackwave, Blue District, ColMare, Coop Dafne, Coldiretti Liguria, BlueSeastem e altri. Ponte Romano – Riuso e creatività Uno spazio dedicato al riciclo, all’artigianato e all’espressione collettiva, con i macchinari di Precious Plastic, i laboratori di Made in Bogliasco e installazioni realizzate con materiali di recupero. Posidonia Stage – Spiaggia, cultura e musica Il cuore del festival ospita concerti, talk, DJ set, conferenze, la Biblioteca Blu con letture per grandi e piccoli, laboratori e la lezione aperta di Capoeira Angola (sabato ore 18:00).

Venerdì sera alle 21:30, il palco ospita anche il Pianeta Mare Film Lab: proiezione e premiazione dei corti realizzati dai giovani partecipanti al laboratorio del Pianeta Mare Film Festival, con incontro finale insieme ai protagonisti. In collaborazione con il Consorzio Genova Ocean Agorà (GOA) sarà realizzato l’evento di accensione del progetto SparkZ e la proiezione con dibattito “Sport e Scienze del Mare”, all’interno dello spazio cinema dedicato al Pianeta Mare Film Lab.

Food & Drink

Sarà presente anche un’area food con piatti locali e stagionali, accompagnati da drink serviti in bicchieri a vuoto a rendere, per ridurre i rifiuti. Un gesto per il mare Iniziativa nata da un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini e associazioni in quattro incontri tra Bogliasco, Sori e Camogli. Il risultato è un vademecum di buone pratiche per rispettare il mare nel quotidiano.

Durante il festival sarà possibile scrivere il proprio impegno personale e appenderlo nella rete delle promesse, visibile in spiaggia.

Luca Pastorino Sindaco di Bogliasco: “Un evento come il Posidonia sul nostro territorio è ancora una volta un esempio di collaborazione attiva all’interno della comunità per portare avanti azioni che tutelino l’ambiente e insegnino a tutti, dai bambini delle scuole agli adulti, a rispettare la natura che ci circonda”.

Francesca Santoro, Senior Programme Officer di UNESCO-COI: “La divulgazione è una parte fondamentale del lavoro di tutela del mare. Eventi come il Posidonia Green Festival ci permettono di portare il nostro messaggio a nuovi pubblici, coinvolgendo le persone attraverso la cultura e l’esperienza diretta. Save the Wave dimostra che la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali può rendere visibile la scienza del mare e tradurla in azioni concrete”.

Daniela Leotta, Chief Strategy, Sustainability & Communication Director di E.ON Italia, dichiara: “La partecipazione al Posidonia Green Festival con Save the Wave rappresenta un ulteriore passo nella nostra collaborazione con UNESCO-COI, con l’obiettivo di promuovere conoscenza, tutela e ripristino degli ecosistemi marini. Questo appuntamento rappresenta un’opportunità preziosa per coinvolgere le comunità locali, sensibilizzare sull’importanza della Posidonia oceanica e promuovere un impegno concreto e condiviso per un Mediterraneo più sano e resiliente. In E.ON, crediamo in una sostenibilità che va oltre la semplice riduzione delle emissioni di carbonio, includendo la protezione della biodiversità e la salvaguardia degli ecosistemi naturali: principi che guidano il nostro impegno concreto e condiviso per un futuro più resiliente”.

Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko: “Il mare è una delle risorse che più ci stanno a cuore. Un elemento naturale che custodisce un mondo ricco di biodiversità da tutelare e preservare. Per questo, nell’ambito del progetto Basko for Next Gen, che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere attività che guardano al benessere presente e futuro del territorio e delle persone, abbiamo sposato lo scopo del Posidonia Green Festival. Nella stessa direzione si colloca anche l’attività di pulizia delle spiagge che abbiamo già iniziato a realizzare lo scorso anno a Bogliasco, e che ripeteremo a settembre in una data e località che a breve renderemo pubbliche. Lo stato di salute dei mari è a forte rischio, e ogni gesto conta per preservarlo per le generazioni che verranno, con la collaborazione e la sinergia di tutti gli attori che vivono i territori”.

Il festival è senza plastica monouso, valorizza il riuso dei materiali e promuove la raccolta differenziata.