Bogliasco. Sabato a Bogliasco tornano i fuochi di artificio per la tradizionale festa patronale di Nostra Signora del Carmine.

Una settimana di eventi, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e i tradizionali e attesi fuochi artificiali in musica, oltre alla processione in mare, porteranno festa in paese fino a domenica 20 luglio.

L’ingresso agli eventi è sempre gratuito con l’aggiunta del servizio navetta per vedere lo spettacolo dei fuochi di artificio nella serata di sabato 19.

Il primo giorno, lunedì 14, è quello dedicato allo spettacolo per bambini con “Gallinella in concerto” del gruppo Recitercantando Compagnia Liberitutti, in piazza XXVI Aprile alle ore 2115. Martedì 15 luglio sempre sul palco allestito in piazza XXVI Aprile, la piazza della chiesa, cabaret con Andrea Possa e Andrea di Marco alle 21.15. Mercoledì 16 sempre in piazza alle 21.15 è la sera dedicata alla commedia dialettale con “Invexendo” della compagnia TeatralNervi, giovedì sera stesso orario e stesso luogo la tribute band degli 883 Mosaic Band, ma già dalle 18 ci sono le specialità gastronomiche del “Camugin” con la Croce Verde di Bogliasco. Venerdì 18 luglio mercatino, specialità gastronomiche e in zona spiaggia e passeggiata a mare la tradizionale processione in mare con partenza dal molo Sbolgi.

La Madonna sarà accompagnata in mare dalle imbarcazioni degli allievi scuola vela, dal gruppo scout Luna d’argento, dai giochi di luce del Circolo sub Bogliasco. A seguire la Messa sullo scoglio nel giardino sottostante la chiesa accompagnata dal coro Buggia Angels Choir. Sabato 19 luglio ancora mercatino e specialità gastronomiche; dalle 2030 processione con partenza dal sagrato della chiesa in piazza XXVI Aprile con i tradizionali crocifissi e la partecipazione del parroco di Chivilcoy, Argentina, comune gemellato con Bogliasco. Il gran finale della giornata è l’atteso spettacolo a Bogliasco di fuochi di artificio e musica curato da Setti Fireworks che quest’anno è dedicato al tema “Bogliasco città della pace“.

Servizio gratuito navetta dai campi sportivi di via Marconi al centro del paese dalle 19 alle 01. Domenica 20 luglio la chiusura con il mercatino e la Messa alle ore 1130, con i canti della corale polifonica Santa Maria di Bogliasco. Il Comune di Bogliasco ringrazia il gruppo VAB Kolibrì e la Croce Verde di Bogliasco per la collaborazione.