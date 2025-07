Blue Economy, Bucci: “Regione Liguria pronta a sostenere investimenti per l’industria sottomarina”

Genova. “Mare, logistica e tecnologie underwater sono direttrici strategiche su cui devono convergere imprese e istituzioni, con il necessario sostegno dello Stato. Regione Liguria è pronta a svolgere il proprio ruolo di facilitatore, promuovendo investimenti e sviluppo attraverso un dialogo costante tra pubblico e privato”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenendo all’incontro organizzato dalla Uilm dal titolo “Mare, logistica, underwater: al centro del mercato c’è la Liguria”.

“La nuova diga di Genova – ha proseguito Bucci – è un investimento con effetti concreti sull’efficienza portuale e sulla competitività del sistema logistico. È giusto che lo Stato contribuisca a un’opera così rilevante per il futuro economico del Paese. Innovazione e tecnologia sono leve decisive: Genova è destinata a diventare un polo di riferimento anche nello sviluppo delle nuove energie, incluso il nucleare di nuova generazione”.

Nel comparto underwater, la Liguria si conferma protagonista grazie alla posa dei cavi sottomarini e alla nascita di un hub europeo per la gestione e distribuzione dei dati. “Un’infrastruttura strategica – ha sottolineato Bucci – che va protetta con mezzi nautici, sistemi di cybersecurity e il contributo della Marina Militare. E poi c’è la nautica da diporto, si tratta di un settore industriale con una filiera solida che va sostenuta con decisione, perché richiede spazi, cantieri, bacini e infrastrutture adeguate. L’Italia e l’Europa non possono permettersi di restare indietro rispetto ad altri continenti. La nuova diga consentirà di recuperare tre milioni di metri quadrati di acqua protetta, uno dei quali sarà costituito da infrastrutture: più spazi da destinare a investimenti strategici, anche per il diporto. Regione Liguria è pronta a guidare questo percorso, con una visione condivisa tra istituzioni e mondo produttivo”.