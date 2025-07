Da Marassi a Corvetto, raffica di black out in città: il caldo manda in crisi i cavi sotterranei

Genova. Da via Burlando a via Napoli sino a via Assarotti, dove sono saltati anche gli impianti semaforici nel pomeriggio di mercoledì. Il caldo record di questi giorni da bollino rosso a Genova sta provocando anche numerosi black out in diverse zone della città, dovuti proprio alle temperature da record.

Black-out da caldo, la spiegazione di Enel

La stragrande maggioranza dei cavi elettrici cittadini, infatti, corre sotto l’asfalto, e con temperature così alte per diversi giorni di seguito finiscono per surriscaldarsi e non riuscire a disperdere il calore. Conseguenza diretta, porzioni di rete vanno in tilt e la corrente salta, quasi sempre per periodi che non superano i 20 minuti.

Stando a quanto accertato da Enel, nella giornata di martedì si sono verificati guasti sulla linea di media tensione a Bolzaneto, durato 14 minuti, a Sampierdarena (brevissimo, circa 20 secondi) e a San Fruttuoso, durato in questo caso 21 minuti.

“Il caldo di questi ultimi giorni ha aumentato notevolmente la richiesta di energia mandando in sofferenza le linee – fanno sapere da Enel – Gli impianti sono però progettati per resistere, tranne in casi in cui si verifica una concomitanza di fattori”.

Il sovraccarico solo in determinati casi

È il caso di via Burlando, dove era in rifacimento la cabina di trasformazione per potenziamento e adeguamento tecnologico. Per permettere i lavori, martedì le linee di bassa tensione afferenti alla cabina sono state alimentate temporaneamente dalle cabine limitrofe, causando un sovraccarico.

“E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha provveduto ad accelerare i tempi di conclusione dei lavori all’interni della cabina ripristinando nella giornata di ieri il normale assetto della rete – hanno spiegato da Enel – Attualmente quindi i carichi delle linee sono tornati regolari e pertanto non dovrebbero verificarsi ulteriori disservizi”.

Da chiarire invece quanto accaduto nella zona di Corvetto e via Assarotti mercoledì pomeriggio: la corrente è saltata in tutta l’area intorno alle 16.15, tornata circa un’ora dopo. Anche gli impianti semaforici ne hanno risentito, tanto da spingere la polizia locale ad avvisare di fare la massima attenzione transitando in zona.