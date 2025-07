Bibliteche e musei civici, intesa tra Comune e 20 associazioni per la coprogettazione sulle disabilità

Genova. Sono 20 le associazioni genovesi che hanno aderito alla sottoscrizione dello schema di protocollo d’intesa, della durata triennale, con il Comune di Genova – direzione Cultura per l’accessibilità e l’inclusione nel sistema delle biblioteche e dei musei civici.

L’obiettivo è rafforzare e ampliare la coprogettazione in ambito culturale: in particolare i musei e le biblioteche sono vissuti come strumenti di inclusione e di fruizione del diritto alla cultura per le persone con disabilità, con disturbi dell’apprendimento e con limitazioni funzionali.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio fondamentale di un percorso già avviato, che intendiamo rendere permanente e costruire insieme alle 20 associazioni firmatarie, passo dopo passo – ha detto l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – l’obiettivo è coprogettare servizi e attività culturali, workshop, laboratori sempre più inclusivi e privi di barriere, non solo fisiche, ma anche culturali e sociali. La cultura deve essere un diritto per tutte e tutti e questo processo partecipato ci aiuterà a renderla davvero tale, promuovendo una cultura a misura di persone, che sappia rispondere alle esigenze di ciascuno”.

“Con questa firma – ha aggiunto l’assessora al Welfare e alla Disabilità Cristina Lodi – compiamo un passo importante verso una città più inclusiva: le associazioni, che operano nel campo della disabilità, rappresentano una risorsa fondamentale. Attraverso la coprogettazione possiamo costruire insieme risposte concrete e servizi realmente accessibili. I musei e le biblioteche sono luoghi di sensibilizzazione che possono sollecitare emozioni, diventando luoghi d’apprendimento informale e di inclusività sociale, abbattendo barriere architettoniche, sensoriali e cognitive”.

Nell’ambito del protocollo, i servizi educativi dei musei civici, in coordinamento con le associazioni, proporranno anche attività di formazione e progettazione di laboratori rivolta al personale e volontari dei consorzi e delle associazioni firmatarie per diffondere e sensibilizzare la conoscenza delle raccolte dei musei con modelli funzionali diretti per accrescere le possibilità di libera fruizione. Inoltre, il coordinamento dei servizi educativi delle Biblioteche di Genova, in collaborazione con le associazioni, proporrà, nell’ambito dell’educazione al patrimonio bibliografico, attività di laboratorio e formazione finalizzate alla realizzazione di progetti destinati alla promozione e alla piacere della lettura e del libro, alla conoscenza del patrimonio librario, con supporti che agevolino la lettura (lettura aumentativa, libri a grandi caratteri, audiolibri, libri ad alta leggibilità facilitanti l’inclusione scolastica ecc).

In tema di accessibilità, il Sistema Bibliotecario Urbano ha già avviato un processo di trasformazione profonda, con l’obiettivo di garantire un accesso sempre più inclusivo, equo e partecipato alla cultura e alla lettura.

Le 20 associazioni firmatarie sono: A Porte Aperte APS, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Coop. Sociale Il Granello Varazze, FA.DI.VI. E Oltre, Musica Ribelle APS, ANGSA Liguria APS – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo, Associazione Effetà Liguria, Associazione Insieme Per Caso ODV, Associazione Ligure Ipoudenti – Sulle Ali Dell’Udito, Fondazione CEPIM Impresa Sociale, Fondazione David Chiossone, Il Sogno Di Tommi APS, SorrisInvincibili APS , UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Genova ODV, Gruppo Asperger Liguria APS, AID – Associazione Italiana Dislessia (Sezione Genova), Associazione Italiana Come Vedono i Daltonici, Fondazione E.T.S. PHILOS-Accademia Pedagogica Impresa Sociale e Associazione Futuro Insieme Aps