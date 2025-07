Il Berio Café chiude, finisce l’epoca Vanni: “Con gli occhi lucidi lo riaffidiamo alla custodia pubblica”

Genova. Finisce un’era per la biblioteca Berio di Genova: Paolo Vanni, storico gestore di uno spazio che è stato punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ha annunciato che chiuderà il Berio Cafè.

“Non è la provocazione del solito burlone, né tantomeno una forma originale per catturare attenzione: lunedì inizia l’ultima settimana di ‘onorato’ servizio di Berio Ristorazione all’interno della Biblioteca Berio di Genova”, ha scritto lo stesso Vanni su Facebook.

La battaglia di Paolo Vanni per il Berio Cafè

Il 31 luglio scade infatti la concessione riassegnata dal Comune di Genova nel febbraio del 2019. Un iter travagliato, per Vanni, che nel 2017 si era rivolto prima al Tar e poi al Consiglio di Stato per contestare la decisione della commissione di gara comunale, nel luglio 2017, di assegnare la gestione del Berio Café a un altro gruppo. Dopo 12 anni di storia, Vanni aveva dato battaglia, supportato dai tanti fedelissimi che lo avevano seguito nel corso degli anni, e alla fine lo spazio era tornato a lui.

La ripartenza, però, è stata in salita, complice la pandemia di Covid scoppiata nel 2020: “Lo abbiamo, con molta fatica, riavviato contribuendo alla ripresa delle attività della Biblioteca ed oggi, soddisfatti, lo riaffidiamo alla custodia pubblica, perché la nuova amministrazione lo rimetta in gara e individui una azienda capace di investire rinnovando l’offerta di ristorazione ed accoglienza per la città”.

L’addio “con gli occhi lucidi”

Il tempo di Vanni dietro il bancone è insomma arrivato al termine, ma lui non ha alcuna intenzione di dimenticare la sua creatura: “Sarà una bella sfida che seguiremo con attenzione perché, comunque siano andate le cose, porteremo sempre nel cuore e nella mente i vent’anni del Berio Cafè. E ora chiudo il post perché con gli occhi lucidi non riesco più a scrivere”.