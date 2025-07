Benessere e relax: la rinascita dei parchi termali

Da alcuni anni si sta assistendo a un crescente ritorno al termalismo, non solo come pratica terapeutica, ma come esperienza di benessere globale, tant’è che si è molto abbassata, rispetto al passato, l’età media di chi frequenta le strutture termali.

Del resto, stiamo vivendo un’epoca in cui si dà sempre più importanza alla cura di sé ed è abbastanza normale che i parchi termali italiani stiano vivendo una vera e propria rinascita.

Le terme, infatti, non sono più soltanto luoghi dove si seguono percorsi terapeutici, ma ambienti in cui l’equilibrio tra corpo e mente è la parte più importante dell’esperienza.

Le strutture termali si sono in effetti molto evolute, ampliando la propria offerta con aree wellness, percorsi sensoriali, trattamenti olistici e spazi di rigenerazione immersi nella natura.

Un esempio di questo rinnovato approccio si ritrova nei tre principali parchi termali italiani, che uniscono tradizione, innovazione e attenzione all’ecosostenibilità.

Terme di Chianciano: un’eredità che guarda al futuro

Situate in provincia di Siena, le Terme di Chianciano rappresentano uno dei poli termali più noti a livello nazionale. Celebri fin dall’antichità per le qualità benefiche delle loro acque, negli ultimi anni queste terme hanno saputo rinnovarsi profondamente, integrando percorsi di benessere e rigenerazione psico-fisica con tecnologie avanzate e spazi dedicati alla mindfulness. Il parco termale si sviluppa in un ambiente naturale tutelato e offre un equilibrio armonico tra terme sensoriali, fangoterapia e trattamenti estetici.

Aquardens: il benessere alle porte di Verona

A Santa Lucia Pescantina, a pochi chilometri da Verona, si trova Aquardens, il più grande parco termale d’Italia. Qui l’acqua salsobromoiodica, che sgorga da una profondità di circa 130 metri, alimenta piscine, grotte e percorsi emozionali.

A Santa Lucia Pescantina, a pochi chilometri da Verona, si trova Aquardens, il più grande parco termale d'Italia. Qui l'acqua salsobromoiodica, che sgorga da una profondità di circa 130 metri, alimenta piscine, grotte e percorsi emozionali.

Aquardens è il risultato di una visione moderna del termalismo: ampie aree dedicate alla balneoterapia si integrano con percorsi musicali, cromoterapia e rituali nordici, rendendo l'esperienza personalizzabile e immersiva. Il parco si distingue anche per l'attenzione alla sostenibilità e per una progettazione attenta all'impatto ambientale.

Villa dei Cedri: natura e salute nel cuore del Garda

Immerso in un grande parco secolare a Colà di Lazise, il Parco Termale Villa dei Cedri è un vero e proprio gioiello della zona del Garda veronese. La struttura si distingue per la bellezza del contesto naturale, dominato da un lago termale di origine naturale alimentato da sorgenti calde che emergono da circa 200 metri di profondità. Le acque, ricche di bicarbonato, calcio e magnesio, sono ideali per trattamenti rigeneranti e distensivi.

Villa dei Cedri rappresenta una delle espressioni più raffinate dell’ospitalità termale, con servizi dedicati a una clientela attenta al benessere, alla qualità e alla riservatezza. Il recupero architettonico degli edifici storici e l’integrazione paesaggistica ne fanno un modello di eccellenza riconosciuto a livello europeo.