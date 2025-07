Battesimo a Genova per Gnv Orion: è la 26° nave della flotta

Genova. Oggi sotto la Lanterna a Genova è stata battezzata ufficialmente GNV Orion, il 26esimo traghetto di nuova generazione di GNV, compagnia del Gruppo MSC. Ormeggiata accanto alla gemella GNV Polaris, Orion è la seconda nave consegnata alla compagnia parte del piano di modernizzazione e potenziamento dell’intera flotta che vedrà l’arrivo di ulteriori 6 nuovi traghetti di nuova generazione e alimentati a GNL entro il 2030.

“Orion e Polaris sono il primo decisivo passo di un importante programma di rinnovamento della flotta – per un totale di otto nuove unità – che ha richiesto oltre 1 miliardo di euro di investimenti. Nel giro di cinque anni, una parte rilevante della flotta sarà interamente rinnovata. Con l’aggiunta di circa il 60% di tonnellaggio. È un dato significativo, che conferma il forte impegno del Gruppo MSC a favore non solo

di GNV, ma dell’intero sistema italiano dei trasporti. Di esso, lo shipping rappresenta una dorsale molto importante, anche per i collegamenti con gli altri paesi”, ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo di GNV.

La tradizionale cerimonia si è tenuta in porto a Genova, storica sede della Compagnia e un luogo simbolo dove tutto è iniziato nel 1992 e da dove, negli ultimi anni, GNV si è sviluppata aumentando di oltre il 50% il numero delle unità gestite e le quote di mercato. Oggi la compagnia gestisce 33 linee in 8 paesi affacciati sul Mediterraneo diventando una delle principali compagnie traghetti tra Italia, Spagna e Nord Africa.

“I traghetti non sono solo mezzi di trasporto ma vere infrastrutture strategiche capaci di collegare territori e creare valore per le comunità locali. Sentiamo forte la responsabilità che il nostro ruolo sociale comporta nell’essere generatori di opportunità di crescita condivisa. Il nostro piano, realizzato grazie al sostengo del Gruppo MSC, prevede la consegna di un totale di 8 traghetti entro il 2030 che ci permetteranno

di rafforzare la nostra quota di mercato in Italia e all’estero. Se l’innovazione è il driver di sviluppo di questo piano orientato all’eccellenza, le nostre persone ne sono il cuore.”, ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.

“Dare il benvenuto alla GNV Orion a Genova significa rafforzare un legame identitario profondo tra la città e il suo porto – ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis – che vogliamo sempre più protagonista dello sviluppo urbano, economico e sociale. Ogni nuova nave che sceglie Genova conferma una visione: quella di una città che cresce grazie al mare, al lavoro di qualità e a un dialogo costante tra istituzioni, imprese e cittadini. È così che costruiamo il futuro, guardando alla nostra storia, alla vocazione naturale di questa città, ma con il pensiero rivolto alle nuove generazioni — anche attraverso scelte sostenibili, come il cold ironing, per cui GNV Orion è predisposta – che riducono l’impatto ambientale e rendono più forte l’alleanza tra porto e città.”

GNV Orion ormeggiata tra altre due navi della flotta, appunto la GNV Polaris e Splendid è stata tenuta a battesimo da una madrina d’eccezione, Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana oro olimpico a Pechino e 4 volte campionessa mondiale, con il suo straordinario talento e determinazione ha costruito una carriera costellata di successi fino ad essere considerata una delle atlete più vincenti nella storia del nuoto a livello globale. Il fischio delle sirene delle tre navi e le note dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova hanno scandito i momenti salienti delle celebrazioni, dalla tradizionale bottiglia che si infrange sulla fiancata del traghetto alla parata degli ufficiali di GNV Orion.

All’evento hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali tra cui il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la Sindaca di Genova Silvia Salis oltre ai rappresentanti del Gruppo MSC tra cui il Presidente esecutivo di GNV,

Pierfrancesco Vago, e l’Amministratore Delegato della Compagnia di traghetti, Matteo Catani.