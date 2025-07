Serie C, un girone da 18 squadre per Aurora e My Basket: ecco il calendario

Genova. Conta ben 18 squadre il girone A della Serie C 2025/2026, campionato al quale prenderanno parte quattro squadre liguri, ovvero Pallacanestro Vado, My Basket Genova, Aurora Basket Chiavari e US Gino Landini, e quattordici formazioni piemontesi.

Il My Basket Genova debutterà sabato 27 settembre alle ore 19 sul campo della Area Pro 2020 di Cumiana; nel turno successivo debutto casalingo a Lago Figoi sabato 4 ottobre alle ore 20 contri la Bea Chieri.

Esordio tra le mura amiche del palasport Carrino per l’Aurora Basket Chiavari, che sabato 27 settembre alle ore 21 ospiterà il Torino Teen Basket; prima trasferta a Bra con il Basket Team 71 domenica 5 ottobre alle ore 18.