Condannata a 5 anni per falso e peculato, Barbara Raimondo radiata dall’ordine degli avvocati

Genova. Barbara Raimondo, condannata a 5 anni di carcere in primo grado con rito abbreviato per aver sottratto a un’anziana di cui faceva l’amministratrice di sostegno oltre un milione di euro, è stata radiata in via definitiva dall’Ordine degli avvocati.

Il provvedimento è diventato definitivo ieri. Raimondo, 59 anni, figlia di uno dei più noti penalisti genovesi, era stata condannata penalmente nel 2023 per falso e peculato e dovrà risarcire l’erario dello Stato per un milione di euro in quanto i reati sono stati commessi nel ruolo di amministratrice di sostegno della donna. Raimondo, difesa dagli avvocati Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza, aveva fatto appello contro la sentenza che, una volta divenuta definitiva, la porterebbe in carcere.

Il processo di secondo grado è stato più volte rinviato perché Raimondo aveva garantito un risarcimento almeno parziale che tuttavia al momento non si è concretizzato. La sentenza di condanna quindi non è definitiva, ma il procedimento disciplinare – come prevede il regolamento – ha seguito un percorso autonomo da quello penale.

La 59enne era stata radiata da Consiglio di disciplina degli avvocati di Genova nel febbraio dell’anno scorso. Lei aveva fatto ricorso davanti al consiglio nazionale forense ma il provvedimento è stato confermato. Raimondo, quindi, non potrà più esercitare la professione a meno di clamorose assoluzioni nei successivi gradi di giudizio, non potrà più svolgere la professione di avvocata.