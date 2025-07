Al bar con eroina e cocaina in tasca, pusher arrestato mentre fa colazione

Genova. Un 28enne cittadino senegalese è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio durante un’operazione in centro storico.

L’uomo è stato notato in un bar di via Pre, seduto a un tavolino. Quando ha visto gli agenti avvicinarsi ha gettato qualcosa nella tazza che aveva davanti, un involucro che conteneva 12 dosi di cocaina.

Grazie anche ai cani Nagut e Iago, i poliziotti gli hanno trovato addosso altre 42, per un totale di 19 grammi di cocaina e 18 di eroina. L’uomo è staro arrestato e sottoposto a direttissima in mattinata, poi trasferito in carcere a Marassi.