Nuova linfa per i festival cittadini, 400.000 euro dal bando. Montanari: “Puntiamo a farne tre differenti”

Genova. Iniezione di ossigeno per il mondo della cultura genovese. Nei giorni scorsi è stata diffusa la graduatoria del bando comunale “Città dei Festival”, istituito nel 2018 per finanziare i progetti culturali cittadini, e con la determinazione è stato tanto anche il via libera all’erogazione dei fondi.

Per il bando Città dei Festival reperiti 400.000 euro

Il documento elenca le realtà e le associazioni che hanno aderito all’avviso pubblico, stabilendo come soglia di accesso ai contributi 60/100. Una cinquantina (49, per l’esattezza, su 68 totali) i progetti che sono rientrati nella soglia, ma a ricevere i fondi saranno i primi in graduatoria a scendere, sino a esaurimento del plafond di 400.000 euro.

“Attualmente siamo riusciti a reperire 400.000 euro – spiega l’assessore comunale alla cultura, Giacomo Montanari – Mi rendo conto che non tutti riceveranno, almeno ora, il finanziamento, ed è sempre un dispiacere, tenuto conto che quello della cultura è un settore sotto finanziato e demandato completamente agli enti locali. Fosse per me li finanzierei tutti, ma il rischio era che il bando quest’anno non venisse emesso. Io mi sono insediato l’11 luglio, e a quella data era stato annunciato, ma non emesso e non finanziato. In una variazione di bilancio molto difficile abbiamo trovato 400mila euro di risorse e a stilare in tempi record la graduatoria. Per la condizione in cui eravamo penso sia davvero un risultato importante e un segno di sostegno”.

Bando Festival, i progetti che riceveranno finanziamenti

A ottenere il punteggio più alto è stato il Quarto Pianeta Festival, in scena a settembre nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, seguito dal Circumnavigando Festival e dal Suq. Tra gli altri progetti che riceveranno il contributo ci sono Testimonianze ricerca azioni del Teatro Akropolis, il Festival in una notte d’estate del Lunaria Teatro, il festival internazionale di poesia Parole Spalancate del Circolo Viaggiatori nel tempo, e ancora il Festival del Medirraneo e il Festival Musicale Le Vie del Barocco.

Tra gli esclusi eccellenti, invece, ci sono il Transatlantica, il Festival alle Ortiche, il Balena Festival, Zones Portuaires e La Tosse d’Estate.

Tre bandi suddivisi per categorie per finanziare più progetti

“Il grosso problema su cui vogliamo lavorare da subito è quello delle categorie – prosegue Montanari – Fare un unico bando che tiene insieme tutte le più diverse categorie è problematico. Si tratta di realtà molto diverse, mescola molto le carte e mette anche in difficoltà la commissione, che si è basata su una valutazione meramente tecnica e meritocratica: la graduatoria è stata stilata sulla base di quanto i vari progetti presentati avessero criteri attinenti al bando”.

L’obiettivo della giunta è arrivare, nel nuovo anno, ad avere almeno tre bandi suddivisi per categorie, così da poter finanziare più progetti. Nel frattempo si lavora con i fondi disponibili: “Il bando prevedeva che ogni realtà potesse ottenere sino a un massimo di 25mila euro, ma poteva chiederne meno. In ragione di valutazione tecnica è stata accordata una parta o tutta la cifra richiesta. È un primo passo, si può fare di meglio e lo faremo“.