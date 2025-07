Ancora nessuna traccia del piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, un uomo portato in caserma

Ventimiglia. Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia a ridosso del confine francese.

In mattinata i cani molecolari sono stati attirati nell’abitazione di un uomo che ha raccontato di aver incrociato il bambino, che lo avrebbe chiamato “papà”, e di averlo accompagnato. Il presunto testimone è stato ascoltato a lungo dalle forze dell’ordine nella sua abitazione, quindi è stato prelevato e portato in caserma per ulteriori accertamenti, anche se non risulta indagato. Per ora non ci sono elementi che possano avvalorare il suo racconto.

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivato da Genova con l’elicottero, ha scandagliato la piscina della villa per cercare tracce utili, ma le ricerche non hanno avuto esito. La Procura di Imperia ha dichiarato che non ci sono elementi concreti per parlare di sequestro o rapimento, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi.

E se fino alla mattinata di sabato l’ultimo avvistamento certo era quello di una persona che avrebbe aiutato Allen ad attraversare la strada, nel pomeriggio è spuntato un video, quello dell’impianto di videosorveglianza di un supermercato di Latte che ha ripreso il bambino mentre si allontanava da solo a piedi. Questo documento confermerebbe l’ipotesi di un allontanamento spontaneo, come raccontato dai genitori.

Allen si trovava in vacanza con la sua famiglia e sarebbe sparito dal campeggio mentre il padre montava la tenda. I suoi genitori sono filippini, ma lui è nato a Torino, dove il nucleo risiede. Si tratterebbe di un bambino con autismo.

Le ricerche sono imponenti e vedono coinvolti vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari con ogni tipo di tecnologia possibile, dalle unità cinofile ai droni con termocamera. La protezione civile ha iniziato a girare nei dintorni diffondendo tramite altoparlanti la voce dei genitori che chiamano Allen e la sua canzone preferita, nella speranza che possa dare un segnale.