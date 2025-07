Bambino di cinque anni scomparso da Ventimiglia, si è allontanato da un campeggio

Ventimiglia. Ricerche in corso a Ventimiglia per Alain, un bambino di cinque anni scomparso dal tardo pomeriggio di ieri dopo essersi allontanato da un campeggio nella frazione Latte.

Il piccolo, di origini filippine ma nato in Italia, aveva una bianca e un paio di pantaloncini verdi. L’ultimo avvistamento risale alle 19.30, quando un uomo lo ha aiutato ad attraversare la strada vedendolo da solo e pensando che i genitori fossero dall’altra parte.

Le ricerche sono andate avanti senza esito per tutta la notte. A battere al setaccio tutti i dintorni sono i vigili del fuoco con droni dotati di termocamere e unità cinofile, tecnici specializzati in topografia per l’aggiornamento delle mappe, protezione civile, carabinieri, alpini e diverse squadre di volontari mobilitati sin dalle prime ore.

Chiunque lo vedesse o avesse informazioni utili contatti il 112.