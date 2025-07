Balletti di Nervi, Fistel Cisl proclama sciopero per il 4 luglio: “Mancate risposte”

Genova. Sindacati ancora sul piede di guerra per la vertenza del teatro Carlo Felice, tanto da proclamare un nuovo sciopero per venerdì 4 luglio, in occasione dello spettacolo dell’Opéra National de Paris per i Balletti di Nervi.

“Dopo l’incontro che abbiamo avuto il primo luglio siamo ancora in attesa da parte del Comune di Genova e del Sovrintendente di precise risposte rispetto a quello che avevamo chiesto – sottolinea la segreteria regionale Fistel Cisl Liguria – Non abbiamo chiesto l’impossibile, ma semplicemente una strategia con tempi certi, osservatorio permanente, dotazione organica, stabilizzazione lavoratori precari, Accademie di formazione e ricambio generazionale”.

Alla luce dello sciopero la sindaca Silvia Salis ha convocato per giovedì pomeriggio una conferenza stampa cui parteciperanno anche il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.