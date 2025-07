Autostrade, altra giornata di passione in Liguria tra code e cantieri

Genova. Altra giornata difficile sulle autostrade liguri, con code e rallentamenti su tutte le principali direttrici.

Problemi già in tarda mattinata sulla A7 in direzione nord per un mezzo che ha perso il carico in strada, costringendo a procedere su una sola corsia di marcia. Conseguenza diretta, code tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno e tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano.

Sempre in A7, sulla rampa di immissione da Pontedecimo a Bolzaneto è finito gasolio disperso da un mezzo pesante, che è poi rimasto fermo in ingresso al casello.

In A12 tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno lunghe code per lavori sui cantieri e il traffico verso la meta delle vacanze, mentre