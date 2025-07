Aumento delle tasse universitarie, in via Balbi la protesta degli studenti genovesi

Genova. Un presidio e uno striscione davanti del rettorato dell’università di Genova, in via Balbi 5 contro l’aumento delle tasse deciso da Unige. Le associazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta dicono no all’incremento fino al 10% per i redditi Isee-U compresi tra 65mila e 100mila euro delle tasse universitarie.

Unige ha spiegato, nei giorni scorsi, che si tratta di adeguamenti che non venivano apportati da otto anni e che non riguardano comunque le fasce Isee al di sotto dei 30mila euro. Ma gli studenti ci stanno.

“L’aumento che porterà gli studenti a dover pagare fino a 300 euro in più di tasse – dicono – come al solito, il rettore Delfino e la governance sono scappati e non si sono degnati di riceverci, con la scusa che in università non era presente nessuno. Sappiamo bene che la vera responsabile dell’aumento delle tasse è la ministra Bernini, che ha tagliato 500 milioni di euro dal FFO, mentre la priorità del governo e dell’UE è finanziare la macchina bellica e investire nei piani di riarmo”.

“Non ci stupisce l’atteggiamento del rettore Delfino e della governance reazionaria di UniGe, che come sempre sono complici di questo governo guerrafondaio, e fanno pesare i tagli sulle spalle degli studenti, mentre si chiudono di fronte alle nostre mobilitazioni – attaccano Osa e Cambiare Rotta – il fatto che non ci siano stati aumenti dal 2017 ad oggi non è una ragione valida per aumentarle oggi, dato che se vogliamo continuare a parlare di università pubblica, è assolutamente necessario che i finanziamenti vengano dal Ministero, e non dalle tasche degli studenti e delle famiglie. È da evidenziare inoltre la mancanza di trasparenza da parte della governance. Infatti, la modifica è stata approvata durante l’ultima seduta del Senato Accademico, ma dai risultati della seduta pubblicati sul sito non si può accedere ai dettagli in merito all’aumento delle tasse”.