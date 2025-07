Controlli in porto, intercettata Audi rubata in Svezia da 90.000 euro

Genova. La Polizia di Frontiera di Genova ha intercettato in porto un’Audi A7 del valore di circa 90.000 euro rubata in Svezia.

L’auto è stata individuata nel corso di una serie di controlli sui traghetti verso il Nord Africa svolti con il personale dell‘Agenzia Europea Frontex.

L’Audi è stata notata tra i mezzi in fase di imbarco su un traghetto diretto in Tunisia, e le verifiche hanno confermato che era stata rubata in Svezia e che era stata posizionata una nuova targa, con nuovi documenti, in Francia.

Il conducente del veicolo, un cittadino tunisino regolarmente soggiornante nell’Unione Europea, è stato denunciato a piede libero per il reato di riciclaggio.

Gli agenti hanno anche proceduto al sequestro di una patente di guida belga contraffatta.