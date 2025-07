Donna sviene nel traffico per un attacco di panico, aveva paura di perdere la nave

Genova. Il traffico intenso e la paura di perdere la nave sono costati a una quarantenne francese un attacco di panico e la perdita dei sensi.

È successo oggi, nella rotatoria di via di Francia-via Cantore: la donna, accompagnata dalla figlia minorenne, è svenuta sul marciapiede ed è stata subito soccorsa da due agenti della polizia locale che, oltre a chiamare il 118, si sono presi cura della bambina calmandola e rassicurandola.

La donna, rifiutando il trasporto in pronto soccorso per gli accertamenti del caso, ha spiegato agli agenti di pattuglia le motivazioni dello stato di agitazione: gli agenti hanno poi scortato al terminal madre e figlia, assicurandosi che prendessero la nave.

“Voglio ringraziare gli agenti della polizia locale che quest’oggi hanno dimostrato non solo tempestività e professionalità, ma anche quel lato umano essenziale nello svolgimento della loro professione – dice l’assessore alla polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi -. Episodi come questo ci fanno capire l’importanza e la preparazione del nostro corpo di polizia di fronte a situazioni che possono essere le più disparate e che bisogna affrontare con lucidità e attenzione per il prossimo”.