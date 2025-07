Aster, il nuovo presidente è Andrea Bassoli. Ferrante in visita: “La mission è la manutenzione ordinaria”

Genova. Andrea Bassoli è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Aster. Lo rende noto l’azienda, spiegando che la decisione è stata ratificata nel corso dell’assemblea dei soci in data odierna.

Del nuovo Cda fanno parte anche Rosario Amico e Francesca Rapetti. Il collegio sindacale è formato da Marzio Gaio (presidente), Paola Di Gennaro e Chiara Barabino.

“Ogni membro del consiglio porta con sé esperienza e competenze per guidare l’azienda nel suo ruolo di manutentore del patrimonio stradale, impiantistico e delle aree verdi del territorio comunale e affrontare le sfide future con impegno e determinazione”, commenta l’azienda.

Il presidente Andrea Bassoli, ingegnere civile e ambientale, candidato ed eletto consigliere comunale alle ultime elezioni con Alleanza Verdi Sinistra, spiega: “Siamo pronti a lavorare insieme per garantire una gestione efficace e strategica dell’azienda, che svolge un ruolo fondamentale al servizio della città. Sono onorato di assumere questo incarico e tengo a ringraziare la sindaca Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile e l’intera giunta per avermi scelto. Con tutto il cda, composto da figure di alto livello, a cui auguro buon lavoro, metteremo in campo competenze, senso di responsabilità, spirito di servizio e capacità di fare rete con gli assessori di riferimento e gli uffici comunali, nell’ottica di una visione sempre condivisa. Credo molto nel lavoro di squadra e dedicherò le prossime settimane per conoscere a fondo l’azienda e le sue prime linee, ma cercherò anche di incontrare chi lavora quotidianamente sul territorio”.

L’azienda ringrazia il presidente Francesco Massimo Tiscornia e i membri uscenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale “per la professionalità, l’impegno, la partecipazione che hanno evidenziato in questi anni, nella convinzione che il nuovo Cda saprà condurre Aster a traguardare tutti gli obiettivi programmati”.

Intanto oggi pomeriggio è arrivato in visita nella sede di Aster l’assessore Massimo Ferrante. “L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e dialogo concreto, con l’obiettivo di approfondire le attività in corso, le criticità più urgenti e le prospettive future relative alla gestione quotidiana dello spazio pubblico cittadino”, riferisce l’azienda.

Tra i temi affrontati, la manutenzione stradale – in particolare in questa stagione strategica per le stese di asfalto – e gli interventi su marciapiedi, segnaletica verticale e orizzontale, impianti semaforici, e arredo urbano: “Un sistema di infrastrutture articolato, che richiede una regia efficiente, tempi certi e una visione d’insieme capace di garantire sicurezza, accessibilità e decoro”.

Un passaggio centrale del confronto ha riguardato il ruolo operativo dei Municipi, che rappresentano il primo presidio sul territorio e un interlocutore fondamentale per orientare le priorità e segnalare le urgenze in modo capillare: “Grazie alla conoscenza puntuale del contesto urbano e al dialogo diretto con i cittadini, i Municipi sono parte attiva nella programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi. Il rafforzamento della sinergia tra Aster, gli uffici comunali e le strutture municipali è uno degli obiettivi chiave del nuovo corso: una rete di relazioni e competenze che consente di rispondere in modo tempestivo, coordinato ed efficace alle esigenze della città”.

L’assessore Ferrante ha sottolineato: “Oggi ho tenuto particolarmente a venire in Aster a conoscere personalmente tutti i responsabili dell’azienda, una realtà che che va potenziata e sostenuta, per le manutenzioni in città. Vogliamo far tornare l’azienda alla sua mission principale, che, appunto, è la manutenzione ordinaria. Crediamo fortemente che in questo ciclo amministrativo vadano tenuti in piedi i grandi progetti in corso, soprattutto nell’ambito del Pnrr e quelli che tengono conto dello sviluppo di Genova, ma allo stesso tempo, crediamo nella manutenzione ordinaria, che incide molto sulla qualità di vita dei cittadini”.

“È stato un incontro molto costruttivo e pragmatico, incentrato sulle cose da fare”, ha aggiunto la direttrice generale di Francesca Aleo -. L’assessore ha ribadito l’importanza della manutenzione della città e il ruolo centrale della nostra azienda. L’incontro con le nostre prime linee ci rende molto soddisfatti, per un percorso condiviso nell’ottica di migliorare la qualità della manutenzione cittadina”.