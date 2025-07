Festival del Balletto di Nervi, Aster al servizio con infrastrutture in tutta sicurezza

Genova. Anche in questo 2025 Aster, l’azienda partecipata del Comune di Genova che si occupa di infrastrutture e lavori publici, è al fianco del Nervi International Ballet Festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate genovese, curato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice: un evento che intreccia arte e natura, offrendo all’incanto degli spettacoli di danza i meravigliosi Parchi di Nervi.

Dietro le luci di scena, Aster garantisce la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture tecniche, grazie a un impegno costante e a una rete di impianti realizzati con attenzione e cura.

La cabina elettrica permanente, installata da anni nei pressi del roseto – ed integrata nel contesto grazie a una struttura in legno a bassissimo impatto visivo – rappresenta il cuore del sistema: è da questa postazione che si alimentano gli impianti elettrici provvisori predisposti per la manifestazione e destinati a essere rimossi al termine dell’evento.

Tra gli impianti realizzati per l’evento, l’alimentazione elettrica per le attrezzature di scena, l’illuminazione della platea e delle vie di accesso, l’illuminazione di emergenza lungo i percorsi d’esodo, l’impianto a servizio del bar e della biglietteria, le forniture elettriche per i camerini e i container di supporto.

Aster inoltre garantisce la presenza continuativa di personale tecnico specializzato, sia durante le prove che nel corso degli spettacoli, per presidiare e monitorare il corretto funzionamento degli impianti.

“Essere parte di un progetto iconico come questo del festival, in grado di unire cultura, paesaggio e identità cittadina, è sempre un onore – dichiara Stefano Tomarchio, ingegnere, direttore della Produzione di Aster – ed è anche un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà pubbliche del territorio, al servizio della qualità, dell’arte e della bellezza”.

Con questo intervento Aster rinnova il proprio impegno a sostenere la vita culturale della città, valorizzando i luoghi e le persone che ne fanno parte.