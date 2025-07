Asl4, da lunedì 21 luglio operativi i primi medici di ruolo unico di assistenza primaria

Genova. Da lunedì 21 luglio 2025, saranno operativi nella Casa di Comunità di Chiavari i primi medici di Ruolo Unico di Assistenza Primaria (RUAP): entreranno in servizio presso l’ambulatorio a bassa complessità “Il Medico di Tutti” di Chiavari. Un medico sarà a disposizione delle persone tutti i giorni feriali, tra le 8 e le 20, per rispondere ai bisogni di salute che presentano situazioni per le quali è necessario un intervento tempestivo, ma che non hanno il carattere dell’emergenza, trattandosi di bisogni a bassa complessità. Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, infatti, sottoscritto il 4 aprile 2024, introduce un’importante novità: a partire dal 1° gennaio 2025, tutti i nuovi incarichi sia a tempo indeterminato sia temporanei saranno conferiti all’interno del ruolo unico di assistenza primaria. Questo significa che non cambierà nulla per i cittadini in termini di rapporto con il proprio medico di famiglia: l’attività di presa in carico e assistenza resterà invariata.

Il servizio sarà implementato in maniera progressiva. Si comincia lunedì 21 luglio nella Casa di Comunità di Chiavari con l’ambulatorio al 2° piano della Palazzina Ambulatori (ex Centro Prelievi), che sarà attivo già dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le ore 8 e le 20, con la presenza di quattro medici secondo i turni stabiliti. Si prosegue martedì 22 luglio 2025 con l’avvio dell’ambulatorio nella Casa di Comunità di Sestri Levante (Ospedale di via Terzi, 37 – ambulatorio n. 6, 1° piano), attivo a luglio un giorno alla settimana con la presenza di un medico. Dal mese di agosto, l’ambulatorio sarà attivo con orario potenziato grazie alla presenza di due medici.

Gli Operatori del 118 del Tigullio indirizzeranno gli utenti verso il percorso adeguato: per accedere all’ambulatorio a bassa complessità occorrerà chiamare il numero 0185/371020 ed effettuare il filtro telefonico. Il medico potrà eseguire visite, medicazioni semplici, somministrare o prescrivere farmaci, rilasciare certificati di malattia, gratuitamente per i residenti in Liguria e a pagamento per i non residenti.

ASL 4, AMBULATORI “IL MEDICO DI TUTTI”: I NUMERI

• Ambulatori “Il Medico di Tutti”, presenti negli Ospedali di Sestri Levante e Rapallo, al sabato dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, e nei giorni festivi.

• Numero totale visite eseguite dall’aprile 2023 al 18 luglio 2025: 3.787

• Numero totale di ore di servizio: 2.277

• Media delle visite per turno: 6

• Media delle visite per giorno: circa 20

• Media delle visite al mese: circa 160 (con picco massimo di 320 al mese in occasione delle festività)

• 58 medici coinvolti

«La vera innovazione riguarda l’integrazione del medico di Medicina Generale nelle Case della Comunità, dove potrà contribuire, insieme ad altri professionisti sanitari, a garantire una presa in carico più completa e multidisciplinare dei bisogni dei pazienti, in un’ottica di prossimità e di continuità assistenziale – sottolinea l’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. In Asl 4 entrano in servizio i primi medici di Ruolo Unico di Assistenza Primaria che saranno progressivamente operativi in tutte le Case di Comunità della Liguria e avranno un ruolo strategico per portare la sanità sempre più vicina al territorio».

«Con questo nuovo servizio – spiega il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia – cerchiamo ancora una volta di essere sempre più vicini ai cittadini ogni giorno. Lo facciamo estendendo nei giorni feriali il progetto “Il Medico di tutti”, avviato due anni fa in via sperimentale nei giorni festivi e diventato un’attività ordinaria conosciuta e apprezzata da tutta la cittadinanza, come dimostrano le oltre 3.700 visite eseguite da allora a oggi e le oltre 2.200 ore di servizio prestate».

Dall’analisi dei dati emerge un’evidenza significativa: nei suoi due anni di esperienza, il funzionamento degli ambulatori de “Il Medico di tutti” ha prodotto un potenziale alleggerimento medio degli accessi al Pronto Soccorso di Lavagna del 15 % circa, con un conseguente impatto nella sostenibilità di questo fondamentale servizio. «Con il nuovo ambulatorio di Chiavari – conclude il Direttore Petralia – diamo ora il via alla fase successiva, che, in linea con il DM 77/2022, prevede la presenza di medici RUAP nelle Case di Comunità per garantire assistenza tutti i giorni feriali, fino 12 ore al giorno».

«Dopo l’inaugurazione del Punto Unico di Accesso, l’ambulatorio con i medici RUAP arricchirà ulteriormente i servizi della Casa di Comunità di Chiavari – aggiunge il Direttore Sociosanitario, Maria Elena Secchi -. L’ambulatorio a bassa complessità partirà subito anche nella Casa di Comunità di Sestri Levante, con orario inizialmente ridotto, ed entro la fine dell’estate si aggiungerà l’ambulatorio nella Casa di Comunità dell’Ospedale di Rapallo. Gli orari saranno flessibili e potranno variare poiché legati al numero di Assistiti assegnati a ciascun medico RUAP che, oltre all’attività nelle Case di Comunità, manterrà gli studi esterni. L’obiettivo è, attraverso il coinvolgimento di sempre più medici ingaggiati con il nuovo contratto nazionale, estendere la loro presenza in tutte le tre Case di Comunità, 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì».

Il modello è quello sperimentato dall’Asl 4 fin dall’aprile 2023 con gli ambulatori “Il Medico di Tutti”, attivi da allora negli Ospedali di Sestri Levante e Rapallo, ma solo nei giorni festivi in orario diurno, in collaborazione con 58 medici di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta e Assistenza Primaria Attività oraria.

L’ultima fase del progetto, teso a potenziare ulteriormente la prossimità e la continuità delle cure primarie, prevedrà di estendere la presenza medica nelle Case di Comunità di Asl 4 anche in orario notturno, affiancando quindi il servizio di guardia medica che interviene sul territorio.