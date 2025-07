L’ascensore Manin-Contardo torna in servizio dopo un mese di stop

Genova. Torna in servizio mercoledì 9 luglio l’ascensore Manin-Contardo, chiuso a inizio giugno per il distacco di una piccola porzione di muraglione che sovrasta l’ingresso del tunnel di accesso.

Amt ha reso noto che sono terminati i lavori di messa in sicurezza dell’ingresso inferiore dell’impianto, e che mercoledì l’ascensore tornerà regolarmente in servizio con sospensione del bus sostitutivo.

La chiusura era stata comunicata con una succinta nota sul sito di Amt il 4 giugno, in cui si parlava di generici “problemi tecnici”. La comparsa delle transenne aveva impensierito i residenti, soprattutto i più anziani e le famiglie che lo utilizzano quotidianamente per spostarsi sino in via Cabella e viceversa.

A complicare ulteriormente la situazione le dimensioni del mezzo scelto da Amt per effettuare servizio sostitutivo, ridotte, e il percorso limitato. Un mese dopo la risoluzione del problema.