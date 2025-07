Ascensore di Quezzi, si prolunga lo stop: riapertura slitta a fine settembre

Genova. “A integrazione di quanto precedentemente comunicato, le attività di manutenzione straordinaria e di revisione generale dell’ascensore di Quezzi vengono prorogate di alcune settimane, con conseguente apertura dell’impianto stimata a fine settembre”.

A scriverlo Amt in una nota stampa diffusa questa mattina: “Il prolungamento dei tempi è dovuto a nuove esigenze operative da parte dell’impresa incaricata dei lavori, che hanno reso necessario un aggiornamento del cronoprogramma”.

La revisione generale è “un adempimento obbligatorio per legge allo scadere dei 10 anni di esercizio e prevede una serie di controlli ad ampio raggio, principalmente su parti in movimento e componenti a terra dell’impianto.

Per raggiungere via Pinetti e via Fontanarossa è possibile utilizzare la linea 82”