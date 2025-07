Aree interne, il Pd: “Bucci non segua Meloni, non vanno accompagnate al declino”

Genova. “Non permetteremo che la giunta regionale segua l’indirizzo del governo di affossare le aree interne. Per noi le aree interne rappresentano una potenzialità enorme per la nostra regione. L’indirizzo del governo è una scelta profondamente sbagliata, miope e da contrastare e combattere con forza perché i territori interni rappresentano una risorsa da valorizzare”.

Così i consiglieri regionali Davide Natale e Katia Piccardo ritornando sulla rinuncia del Governo ad investire sulle aree interne, sancita nero su bianco nel Piano strategico nazionale delle aree interne 2021-2027 dove si legge: “Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento”.

“Noi dobbiamo seguire gli esempi di quelle regioni che valorizzano le aree interne. Per questo – proseguono Natale e Piccardo – abbiamo depositato una legge che va in questa direzione. E presenteremo un’interrogazione in consiglio regionale con la quale chiederemo alla Regione Liguria di fermare quanto indicato dal governo Meloni per andare in una direzione diametralmente opposta. Ma come è possibile pensare al futuro della nostra Regione senza le aree interne? Questi luoghi non vanno accompagnati al declino, ma verso il futuro attraverso l’implementazione di servizi che vanno dalla banda larga ai trasporti alle infrastrutture, per permettere alle persone di vivere nell’entroterra e garantire loro i collegamenti per andare a lavorare e studiare”.

“Siamo al fianco di quelle amministrazioni che in questi anni hanno reso possibile, con investimenti e idee la valorizzazione delle aree interne, e con quelle che vogliono intraprendere questa strada. Troviamo vergognosa e non condivisibile un’impostazione politica che vuole accentrare solo nelle grandi città la popolazione. Faremo una battaglia affinché questa destra inverta la rotta e si impegni per sostenere politiche a favore dell’entroterra”, concludono i consiglieri regionali Pd.