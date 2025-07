Ape Confedilizia: “Imu, continuano le prese in giro dell’amministrazione”

Genova, Mentre in sala consigliare si discuteva dell’incremento Imu per i contratti concordati, Ape Confedilizia, al pari di altre associazioni di categoria, sia della proprietà sia degli inquilini, ha ricevuto una lettera dal vicesindaco, Alessandro Terrile, in cui si annuncia il rinvio dell’incontro che si sarebbe dovuto tenere domani con la sindaca, Silvia Salis, e lo stesso Terrile.

Secondo il messaggio arrivato da Tursi, il rinvio si motiva con l’indisponibilità causa altri impegni della sindaca. Per Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia, non è uno sgarro istituzionale ma appunto una presa in giro: «Sia noi di Ape Confedilizia sia altre associazioni abbiamo da giorni annunciato l’intenzione di non andare all’incontro, che consideriamo una beffa, visto che il Comune aveva già deciso l’aumento.

“Quindi rinviare un incontro che sarebbe stato un soliloquio di Terrile e Salis non è altro che una presa in giro. Appunto la seconda in pochi giorni. Terrile ha anche comunicato una nuova data eventuale per l’incontro fissando il 28 luglio. Quindi certamente dopo l’approvazione dell’aumento. Quindi prepariamoci alla terza presa in giro”.