Anziana muore sulla spiaggia di Quinto, sul posto carabinieri e soccorsi

Genova. Una donna di 89 anni è morta nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, mentre si trovava sulla spiaggia di Quinto, a Genova, nei pressi dello Sporting Club.

L’anziana si è accasciata a terra colpita da un malore. Gli altri bagnanti si sono subito accorti che qualcosa non andava ed è stato immediato l’intervento del responsabile del salvamento e poi dei soccorsi sanitari. Ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Vani anche i tentativi di rianimazione da parte del personale dell’automedica del 118 e dei militi della Croce Verde di Quarto e della Croce Gialla.

La donna è deceduta in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i carabinieri.