Emergenza caldo, nelle officine di Ansaldo Energia si sfiorano i 40 gradi: “Una dozzina di operai in infermeria”

Genova. L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia e l’Europa non ha risparmiato le officine di Ansaldo Energia a Genova, dove le temperature estreme hanno messo a dura prova le condizioni di lavoro degli operai. Secondo quanto riportato da RSU e RLS di Ansaldo Energia e AGT, la situazione è critica. aggravata dalla mancata attuazione di interventi promessi dall’azienda già lo scorso anno.

I sindacati denunciano che nelle officine non sono stati installati adeguati sistemi di raffrescamento, e che attualmente risultano climatizzate solo alcune aree specifiche come Avog, Atri, Clean Area e Repair, mentre nei reparti produttivi principali si registrano temperature insostenibili: il primo luglio, alle 17, nel reparto Pale si sono toccati i 39°C, 35°C nelle officine di Campi 1 e 36°C nei magazzini centrali. A peggiorare ulteriormente la situazione, la scarsa ventilazione degli ambienti chiusi e la totale assenza di climatizzazione negli spogliatoi di Fegino, dove sono stati misurati 40°C.

Le conseguenze sulla salute dei lavoratori non si sono fatte attendere: i sindacati fanno sapere che una dozzina di operai si sono dovuti rivolgere all’infermeria aziendale per malesseri legati al caldo estremo. Di fronte a questa situazione. stata concordata con i sindacati e lavoratori la sospensione del secondo turno in tutti i reparti non climatizzati durante le giornate da bollino rosso, per tutelare la salute dei lavoratori.

Intanto sono state avanzate richieste all’azienda: sospensione del secondo turno nei reparti e magazzini non climatizzati durante le giornate da bollino arancione e rosso, fino all’installazione di adeguati sistemi di climatizzazione installazione immediata di ventilatori industriali in tutti i reparti (uno per macchina utensile), climatizzazione urgente degli spogliatoi di Fegino.

«Non accettiamo che i lavoratori di Ansaldo Energia e delle ditte in appalto siano trattati come carne da macello» denunciano i sindacati.