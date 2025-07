Genova. Anna, la rapper spezzina e l’artista femminile più ascoltata in Italia nel 2024, arriva in concerto alla Axpo Arena del Mare del Porto Antico di Genova domenica 13 luglio 2025, nell’ambito di Altraonda Festival. Altraonda Festival è realizzato con il supporto di Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia.

Dopo il successo del suo primo tour nei club interamente sold out e in attesa di intraprendere quello nei palazzetti il prossimo autunno, Anna è protagonista con il suo VB Summer Tour 2025 nei principali festival estivi, tra cui il concerto all’Altraonda a Genova, per la sua prima data nel capoluogo ligure.

Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK. “Vera Baddie”, certificato triplo disco di platino, è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Anna, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

L’artista è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno”: lo scorso marzo ha, infatti, partecipato ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio “Global Woman of the Year – Italy”.

Prima di lei, salirà sul palco della Axpo Arena del Mare il trio composto dai rapper genovesi Cerra, Bragi e Paul, freschi vincitori di School Vision 2025, il song contest delle scuole superiori della Liguria.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti degli Europe (lunedì 14 luglio 2025), di Lazza (mercoledì 16 luglio 2025) e di Guè, Izi e Lacrim in collaborazione con Genova Hip Hop Festival (sabato 19 luglio). Biglietti disponibili su Ticketone.