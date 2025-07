Bassoli (Avs) presidente di Aster, le opposizioni attaccano: “Sbagliato, cosa ne pensa il Pd?”

Genova. “Sbagliato dare la presidenza di Aster a esponente politico e candidato, cosa ne pensa il Pd?”

Così i capigruppo di opposizione in consiglio comunale attaccano la scelta di affidare ad Andrea Bassoli, ingegnere civile e ambientale, candidato consigliere comunale alle ultime elezioni con Alleanza Verdi Sinistra, la direzione della partecipata dedicata al verde e alle manutenzioni.

“La scelta di indicare il leader regionale di una delle forze di maggioranza al vertice di Aster è sintomo di un chiaro atteggiamento della giunta Salis nei confronti della spartizione delle nomine e di una disinvolta occupazione politica degli spazi“, sottolineano in una nota i capigruppo di opposizione Ilaria Cavo (Noi Moderati Bucci Orgoglio Genova), Alessandra Bianchi (Fratelli d’Italia), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Paola Bordilli (Lega), Mario Mascia (Forza Italia).

“Andrea Bassoli, portavoce di Europa Verde e candidato consigliere comunale per Avs alla guida della partecipata è un segnale molto forte che non deve e non può passare inosservato – proseguono – Capiamo la scelta di affidare il ruolo a persone che condividano la propria linea e le proprie idee, ma vorremmo sapere cosa ne pensano il Pd e gli altri alleati della decisione di imporre una così forte ideologizzazione al lavoro di una partecipata, consegnandola nelle mani del leader di una componente della coalizione che così aggiunge alle deleghe all’urbanistica e alla mobilità anche la competenza delle manutenzioni e del verde in un’ impostazione fortemente ideologica e probabilmente anche compensativa rispetto alle scelte delle giunte municipali”.