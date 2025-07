Amiu Genova distribuisce 2000 borracce in acciaio per il personale operativo

Genova. Prosegue l’impegno di Amiu Genova sul fronte della salute e del benessere sul lavoro. In questi giorni è partita la distribuzione di 2.000 borracce in acciaio inox presso tutte le sedi operative aziendali, con l’obiettivo di incentivare una corretta idratazione e ridurre progressivamente l’utilizzo di contenitori monouso.

Per la realizzazione del progetto, Amiu è stata supportata da Ricrea – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio.

«Ringrazio il consorzio Ricrea – dichiara il presidente Amiu Genova Giovanni Battista Raggi – per aver sostenuto con entusiasmo questa iniziativa, che rappresenta un gesto semplice ma significativo a tutela della salute di chi ogni giorno lavora sul territorio. Garantire condizioni adeguate di idratazione, anche nei mesi più caldi, è per noi una priorità concreta».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano aziendale dedicato alla prevenzione e alla sicurezza. Le borracce, dotate di moschettone e con una capacità di 750 ml, sono state personalizzate con i loghi Amiu, Ricrea e il simbolo dell’infinito, a testimonianza della possibilità dell’acciaio di essere riciclato infinite volte. Sono stati inoltre installati erogatori d’acqua in tutte le sedi operative e, nei mesi estivi, viene distribuita regolarmente una fornitura di sali minerali.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa al fianco di Amiu Genova – dichiara Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio Ricrea –. Promuovere la sostenibilità significa anche valorizzare le caratteristiche dell’acciaio, un materiale che si ricicla all’infinito senza perdere qualità. La distribuzione delle borracce è un gesto concreto che coniuga rispetto per l’ambiente e attenzione verso chi lavora ogni giorno al servizio della città.»

Tutti i dipendenti coinvolti hanno ricevuto indicazioni precise sulla corretta gestione igienica delle borracce, per garantirne l’uso in totale sicurezza.