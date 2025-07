Alluvioni settembre-ottobre 2024, al via dal 10 luglio la misura da 1,5 milioni per le imprese danneggiate

Liguria. Al via da domani, giovedì 10 luglio, il nuovo fondo regionale da 1,5 milioni di euro messo in campo da Regione Liguria per sostenere le piccole e medie imprese liguri danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024. La misura, approvata lo scorso giugno, integra e rafforza gli strumenti statali di ristoro, permettendo alle attività economiche che hanno presentato il modello AE di segnalazione danni alla Camera di Commercio di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro per l’acquisto o la riparazione di macchinari, attrezzature, impianti produttivi e opere edili danneggiati.

Restano escluse dal bando le imprese nei 21 Comuni dell’Area di Ccrisi industriale complessa del savonese, già destinatarie a inizio anno di un intervento regionale dedicato.

“Da domani sarà operativa una misura che avevamo annunciato a giugno e che rappresenta un’ulteriore risposta concreta alle imprese liguri che hanno subito danni significativi durante le alluvioni dello scorso autunno – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – la Regione Liguria conferma così la sua vicinanza al tessuto produttivo locale, con risorse dedicate e aggiuntive rispetto ai ristori nazionali, per sostenere la ripartenza delle imprese e dei territori. Grazie a questo fondo, le imprese potranno contare su contributi a copertura delle spese ammissibili, fino al limite massimo di 20 mila euro per ciascuna domanda”.

Il contributo, concesso in regime de minimis, è cumulabile con eventuali indennizzi della protezione civile nazionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse saranno erogate con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Le imprese potranno presentare domanda di contributo attraverso il sistema Bandi online di Filse a partire da domani, 10 luglio 2025, e fino al 6 agosto 2025.