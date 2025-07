Genova. Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali su gran parte della Liguria – escluso interamente solo l’Imperiese – che sarà in vigore dalle 6 alle 15 di domani, lunedì 21 luglio.

Dopo il forte temporale che ha interessato Savona questa mattina – con 63.4 millimetri caduti in un’ora sopra la città della Torretta – e Genova solo interessata da qualche nuvolone minaccioso, oggi permangono in Liguria condizioni instabili.

C’è però oggi una bassa probabilità di temporali forti, meno strutturati di quanto successo qualche ora fa.

Allerta meteo gialla

Domani invece – spiegano da Arpal – “gli ingredienti temporaleschi” concomitanti al passaggio di una saccatura sono più marcati e, seppure apparentemente destinati a interessare prevalentemente i settori alpini, non si può escludere che qualche temporale molto forte possa innescarsi anche in Liguria.

Per questo motivo Arpal ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali dalle 6 alle 15 di domani, lunedì 21 luglio, su tutto il centro-levante regionale (zone B-C-D-E)

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito ufficiale.

Stamani forti temporali su Savona

Hanno causato l’allagamento dell’incrocio tra via Pirandello e corso Tardy e Benech e della rotonda tra via Stalingrado e via Vittime di Brescia le forti piogge che, questa mattina, si sono abbattute su Savona.

Per circa due ore, la città della Torretta è stata interessata da forti precipitazioni (che al momento si sono esaurite).

L’intensità e l’abbondanza delle piogge ha causato l’allagamento dei due incroci, con ovvi disagi (per fortuna limitati) alla circolazione stradale, con le auto e gli altri veicoli costretti a procedere a passo d’uomo

Una situazione simile si è registrata anche davanti alla stazione ferroviaria, nella zona mare di via XX Settembre e nelle strade limitrofe, presso la rotonda de” Le Officine” e nella zona di via Guidobono, dove già la scorsa settimana si erano registrati analoghi problemi.