Allerta gialla prolungata sul Levante, Arpal: “Nel pomeriggio il fronte vero e proprio”

Genova. La condizione di instabilità presente anche sulla Liguria e l’analisi delle ultime uscite modellistiche hanno portato Arpal a confermare l’allerta gialla per temporali nella giornata odierna, prolungando la chiusura alle ore 5.00 di lunedì mattina sul levante regionale (zone C-E); rimane confermata alla mezzanotte di oggi, domenica 6 luglio, la chiusura su B–D (quest’ultima zona entra in allerta alle 17.00).

La struttura temporalesca finora più intensa si è sviluppata di fronte a Sestri Levante, dove sta stazionando da diverse ore, scaricando le precipitazioni più intense in mare (sulla terraferma, invece, la massima intensità oraria è stata moderata, con un valore misurato pari a 18,2 mm). Si segnalano altre precipitazioni in corrispondenza di Genova e immediato entroterra.

Un secondo passaggio è atteso dal tardo pomeriggio, quando sulla Liguria inizierà il transito del fronte vero e proprio. Porterà anche precipitazioni diffuse, in un contesto instabile dove i temporali, i cui effetti localmente interesseranno soprattutto i rii minori e i piccoli bacini, potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandine di grosse dimensioni.

Confermata la mareggiata su tutte le coste e il calo termico, che per qualche giorno dovrebbe concedere un po’ di tregua ai picchi dell’ultima settimana.

Nella serata di lunedì è atteso il passaggio di un secondo sistema frontale i cui effetti saranno meglio valutati nell’aggiornamento di domani mattina.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio qui. Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale, questo sito (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).