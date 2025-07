Nuova allerta gialla sulla Liguria, sabato all’insegna della pioggia

Genova. Nuovo avviso di allerta gialla per temporali in Liguria, questa volta solo per il Levante (zone C ed E), dalle 10 alle 18 di sabato 26 luglio.

Sul resto della regione (zone ABD) si segnala bassa probabilità di forti temporali, che non fanno comunque scattare l’allerta.

Allerta gialla sulla Liguria, temporali sul Levante sabato 26 luglio

La responsabilità è della saccatura atlantica che continua il suo lento movimento verso il Mediterraneo, convogliando correnti umide e instabili sulla Liguria. Venerdì le piogge interessanto principalmente il ponente della regione, con possibili verificarsi forti temporali sparsi, come quello che questa mattina ha fatto registrare una cumulata di 48,2 mm in un’ora a Lavagnola (Sv).

Forti temporali sul ponente genovese

Anche a Genova ha iniziato a piovere intorno all’ora di pranzo di venerdì con forti rovesci che intorno alle 12.30 stavano cadendo sul ponente, in particolare la Val Cerusa, Voltri e Prà.

Per sabato si segnala instabilità diffusa che potrebbe portare sul Levante regionale piogge localmente forti accompagnate da raffiche di vento e grandine di piccole medie dimensione.

Si attende poi, nella giornata di domenica 27 luglio, una pausa precipitativa, ma già dalla notte potrebbero manifestarsi i primi segnali di un peggioramento atteso per la giornata di lunedì, 28 luglio.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito apposito.

Cosa prevede l’allerta gialla

L’allerta gialla comporta un’alta probabilità di temporali forti o organizzati. I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale.

Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.