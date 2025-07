Scatta l’allerta gialla per temporali, occhio a grandine e vento: “Grande quantità di energia in atmosfera”

Genova. È scattata l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal sui settori centrali e sul Levante della Liguria, con la sola esclusione dell’estremo Ponente. Salvo ulteriori aggiornamenti, sarà in vigore per tutta la giornata fino a mezzanotte.

Al mattino, come previsto, si sono attivati i primi nuclei temporaleschi su Tigullio e Spezzino. Nella giornata di sabato è stato colpito l’entroterra imperiese che ha registrato oltre 100 millimetri di pioggia a Pornassio. La grandine di dimensioni eccezionali ha creato danni a tetti e auto a Roburent, nel Cuneese.

E in Liguria non è escluso che si possa replicare con fenomeni simili: “Nel corso della giornata si attende il transito sul nord Italia di un sistema frontale in arrivo dalla Francia che determinerà forti temporali soprattutto in Pianura Padana – scrive Arpal -. Sulla Liguria lo scenario appare ancora caratterizzato da molta incertezza ma è evidente la disponibilità di una grande quantità di energia in atmosfera, causata dalle elevate temperature sia dell’aria che del mare degli ultimi giorni, oltre che dagli elevati tassi di umidità. Qualora le condizioni fossero favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi, si attendono pertanto piogge intense, con la possibilità di locali episodi grandinigeni e forti raffiche di vento“.

A partire dalla serata di domani è atteso il passaggio del fronte vero e proprio che porterà precipitazioni più diffuse con la possibilità di temporali forti anche sui versanti padani di ponente e parzialmente nell’imperiese. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi già nella notte successiva. Per lunedì è attesa una mareggiata che favorirà un rimescolamento delle acque marine, con un calo delle temperature sui livelli più superficiali. Il fronte sarà seguito da un calo termico che contribuirà ad attenuare il disagio per caldo registrato nei giorni scorsi.

“Nella serata di lunedì è atteso il passaggio di un secondo sistema frontale i cui effetti che saranno meglio valutati nei prossimi aggiornamenti – conclude Arpal – La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta”.

Le disposizioni del Comune di Genova

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 8 alle 23,59 di domenica 6 luglio, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare: all’emanazione dello stato di allerta proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati; spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti; tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

All’entrata in vigore dell’allerta: tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali; stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città; non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore