Alleanza delle cooperative: “Soddisfazione per l’assestamento del Comune, bene risorse al Welfare”

Genova. “Accogliamo con grande soddisfazione la manovra di assestamento di bilancio promossa dalla Giunta comunale di Genova con una quota di circa 7 milioni di euro dedicata al welfare della città. Si tratta di un intervento importante, che dimostra attenzione concreta verso il benessere della comunità e verso il rafforzamento delle politiche sociali” dichiarano Fabio Musso, responsabile Legacoop Sociali Liguria, e Pierpaolo Rebecchi, Presidente Federsolidarietà Confcooperative Liguria.

“La manovra risponde in modo diretto alle richieste avanzate dall’Osservatorio, attivatosi a seguito del rinnovo del contratto nazionale cooperative sociali. Un segnale di responsabilità istituzionale che accogliamo positivamente e che riteniamo rappresenti un primo passo verso una valorizzazione più equa del lavoro sociale”, si legge nella nota.

“Esprimiamo inoltre l’auspicio che la sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale sulla ricontrattazione delle tariffe possa estendersi anche ad altri servizi oggi in forte sofferenza dal punto di vista della sostenibilità economica, risorse fondamentali per garantire inclusione e accesso ai diritti in una città sempre più plurale”, prosegue la nota.

“Un ringraziamento particolare all’Assessorato al Welfare disponibile all’ascolto delle nostre istanze, fornendo risposte tempestive e concrete che hanno dato seguito a un confronto costruttivo e orientato alla ricerca di soluzioni reali – concludono Musso e Rebecchi – la cooperazione sociale farà la propria parte, come sempre, mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse attraverso gli strumenti della coprogrammazione e coprogettazione, in un’ottica di corresponsabilità e innovazione sociale al servizio della comunità genovese”.