Genova. “Di giorno quell’area è frequentatissima, piena di bambini che giocano, fosse successo con i parchi aperti sarebbe stato un disastro. E’ una tragedia sfiorata“. Con queste parole molti genovesi stanno commentato le foto pubblicate sui social network di un albero, un pino, caduto questa notte sul prato dei Parchi di Nervi.

Le immagini (postate dall’utente Federica Dessenes sul gruppo ‘Genova contro il degrado’) sono eloquenti: il grosso albero è caduto sotto il peso di sé stesso in piena notte, riversandosi su uno dei prati solitamente gremiti durante il giorno.

E dalle foto emerge un altro particolare che potrebbe essere dirimente per capire le cause della caduta. Come si vede nelle immagini, infatti, la base del tronco dell’albero, in apparente stato di buona salute, appare marcia: è lì che il tronco si è spezzato. Un vero e propri “incubo” di una notte di mezza estate.