Cadono rami su strada e auto, intervengono i vigili del fuoco: controllo sugli alberi di via Albaro

Genova. Momenti di apprensione la scorsa notte ad Albaro, dove, nell’omonima via Albaro una serie di grossi rami sono caduti dall’alto di alcuni pini marittimi della zona, finendo per strada e colpendo alcune auto in sosta.

L’allarme è scattato poco dopo le 23.30. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in zona con diverse squadre e un’autoscala. Giunti in quota hanno ridotto le parti pericolanti dell’albero in questione, mettendo in sicurezza l’area.

Intervenuta anche la polizia locale che ha gestito il traffico durante l’intervento: via Albaro è rimasta chiusa al traffico per diverse decine di minuti.