Notte di violenza: donna aggredita a Bolzaneto, due giovani feriti in Corso Italia e a Rapallo

Genova. Venerdì notte violento a Genova e nel Levante. In corso Italia un 31 enne è stato ferito con un coccio di bottiglia. E’ successo intorno all’una. Sul posto la Croce bianca genovese e la polizia. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto. E’ stato medicato ma ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Una giovane di 23 anni è stata invece aggredita a Bolzaneto, in piazza Rissotto. Agli agenti delle volanti ha spiegato che ad aggredirla è stato un giovane conosciuto in una chat. L’uomo si è dileguato. Indaga la polizia. La donna è stata medicata dai sanitari della Croce azzurra di Fegino.

Altre aggressioni sempre in città sono state segnalate nella notte in vico Largo, in centro storico e in via Cornigliano dove a rimanere ferito è stato un 25enne. Nessuno dei feriti è grave.

Aggressione anche a Rapallo dove un ragazzo ha raccontato di essere stato picchiato da più persone. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna.