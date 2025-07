Genova. Aggredito a colpi di taglierino da un 75enne in strada. La vittima è un uomo di 62 anni, colpito mercoledì mattina in via Canneto il Lungo.

Le cause dell’aggressione, avvenuta intorno alle 9.30, non sono ancora chiare. Stando a quanto ricostruito il 75enne e il 62enne, entrambi italiani, hanno iniziato a discutere, e al culmine del litigio l’anziano ha estratto il taglierino e lo ha colpito allo stomaco.

Alla base del litigio una bici non pagata: il primo l’ha venduta al secondo, e quando si sono visti per chiarire il 75enne ha tirato fuori il cutter.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Bianca Carbonara e l’automedica inviate dal 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno accompagnato all’ospedale Galliera. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, ma alla fine gli è stato assegnato un codice giallo.

Presenti anche le volanti della polizia che hanno preso in consegna il 75enne e lo hanno accompagnato in questura.