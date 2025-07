Genova. Un cittadino sudamericano di 27 anni è stato arrestato questa mattina dalle volanti della polizia per un’aggressione avvenuta all’ospedale Villa Scassi.

L’uomo era stato portato in ospedale perché trovato per strada in un forte stato di intossicazione etilica.

Mentre era steso sulla barella a un certo punto ha dato in escandescenze aggredendo un infermiere e provocandogli per fortuna solo lievi ferite. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. In base alla nuova legge a tutela del personale sanitario per lui è scattato l’arresto obbligatorio, eseguito dai poliziotti su disposizione del pm di turno, il procuratore aggiunto Federico Manotti.

Il 27enne sarà processato domattina per direttissima. La nuova legge è stata introdotta per contrastare la violenza contro medici, infermieri e altri operatori socio-sanitari, e prevede anche pene più severe per chi commette reati contro il personale sanitario o danneggia strutture sanitari.