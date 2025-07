Agenzia dei rifiuti, prorogata la commissaria Giuliano. Le opposizioni: “È la prova di un fallimento”

Genova. Con una delibera dello scorso 10 luglio la giunta Bucci ha prorogato a Monica Giuliano l’incarico commissariale al vertice di Arlir, l’agenzia per i rifiuti, posticipando al 30 novembre la scadenza dei termini per la nomina di un direttore.

A motivare la decisione, come è scritto nel provvedimento, sono le procedure in corso per la realizzazione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, che sia termovalorizzatore o waste to chemical. Arlir avrebbe dovuto provvedere entro il 31 maggio ad avviare la procedura per l’acquisizione di proposte dalle aziende interessate a realizzarlo, con chiusura entro il 31 luglio. Ma i tempi si sono allungati, anche perché nel frattempo la Provincia di Savona, su cui ricadono alcune delle possibili localizzazioni dell’impianto, ha avviato un tavolo permanente insieme ai sindaci con l’obiettivo di trovare un’intesa.

“In ragione della rilevanza dell’intervento previsto dalla pianificazione regionale e dell’’esigenza strategica di conseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti nel rispetto di un approccio ispirato a rigore tecnico, rispetto ambientale ed attenzione al consenso sociale – si legge nella delibera di giunta – risulta opportuno consentire lo sviluppo e la conclusione del percorso di confronto attivato con le amministrazioni locali e tutti gli stakeholders del territorio tramite gli approfondimenti richiesti”. E quindi anche “garantire la continuità dell’azione amministrativa in capo ad Arlir tramite la gestione commissariale” almeno finché non si chiuderà la partita del termovalorizzatore.

“La proroga del commissariamento dell’Agenzia regionale dei rifiuti è la nitida fotografia del fallimento delle politiche di questa destra nella gestione del ciclo dei rifiuti – accusano Davide Natale, segretario e consigliere regionale del Pd, e il collega Roberto Arboscello -. In questi anni nulla è stato realizzato di ciò che la legge istitutiva aveva assegnato. La decisione di continuare nel solco del commissariamento è la naturale conseguenza dell’incapacità di arrivare alla normale gestione dei compiti attribuiti all’agenzia. Auspichiamo che la Corte dei conti metta il nostro esposto sull’agenzia tra le priorità della propria azione. È insopportabile assistere a quanto sta accadendo e a quanto non si sta facendo all’interno dell’agenzia”.

“Nonostante tutte le critiche per l’inefficienza dell’Agenzia regionale per i rifiuti, la sua attività è stata prolungata e la nomina del commissario Monica Giuliano è stata prorogata per altri cinque mesi, fino al 30 novembre – aggiungono Selena Candia e Jan Casella di Avs -. La giunta Bucci, invece che pensare a risolvere i problemi dei liguri, continua a concentrarsi sul business dei rifiuti, progettando un impianto che andrà a bruciare la spazzatura anche di altre regioni, al quale ci opporremo in ogni modo. L’agenzia regionale per i rifiuti non ha raggiunto gli obiettivi per cui è stata creata, ma adesso viene addirittura premiata con un’ulteriore proroga. L’inceneritore, voluto da Bucci, è una scelta insensata, osteggiata dai territori, inutile e dannosa. Il presidente ha già detto esplicitamente che l’impianto servirà per bruciare rifiuti speciali e provenienti da altre regioni, perché la dimensione prevista è chiaramente sovradimensionata rispetto alle necessità della Liguria, una regione con pochi abitanti e in costante calo demografico. A nostro avviso, bisogna cercare soluzioni più moderne. In primo luogo, va aumentata la percentuale di raccolta differenziata: in questo modo, si ridurrebbe il volume, già piccolo, di rifiuto indifferenziato. Per la fase successiva, è necessario incrementare l’economia circolare, realizzando impianti molto meno impattanti per l’ambiente”.