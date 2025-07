L’agente di Tutino contro la Sampdoria, presentata istanza arbitrale al Coni

Genova. Nuova grana per la Sampdoria, in attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore Donati, ieri sera il Coni ha pubblicato la comunicazione di un’istanza arbitrale presentata da Mario Giuffredi, l’agente di Tutino.

Giuffredi si è rivolto al collegio di garanzia del Coni contro la Sampdoria in qualità di amministratore unico della Marat Football Management srl.

Il motivo non è specificato, ma a quanto pare la Sampdoria non ha rispettato il contratto di mandato, stipulato il 30 luglio 2024, con il quale la Sampdoria ha conferito l’incarico alla Marat per curare i suoi interessi per il tesseramento, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria, per trasformare la cessione da temporanea in definitiva.