Aeroporto di Genova, Fit Cisl: “Bene l’aumento dei passeggeri ma manca un piano industriale”

Genova. “Siamo ovviamente felici degli ultimi dati relativi al traffico dei passeggeri dell’aeroporto di Genova. Siamo meno felici invece della strategia di un management che non ha ancora dato certezze al Cristoforo Colombo a lunga scadenza, considerando la scadenza della concessione del 2029”, dice Raffaele Lupia, responsabile Aeroporti per il sindacato Fit Cisl Liguria.

“Dal presidente Musso c’era stato promesso un confronto costante che purtroppo non c’è stato – aggiunge – adesso bisogna cambiare rotta: i numeri sono positivi se diventano parte di un progetto per il futuro che ancora non c’è. O almeno non è stato minimamente condiviso con le organizzazioni sindacali. Adesso ribadiamo la necessità di avere un confronto di merito per capire”.

“E spiace constatare che questa crescita di passeggeri si traduca in maggiore ricchezza per i gestori aeroportuali, che hanno proposto un rinnovo di contratto al ribasso per i lavoratori. Una proposta che abbiamo ritenuto inaccettabile come Fit Cisl e non abbiamo firmato” conclude Raffaele Lupia, responsabile Aeroporti Fit Cisl Liguria.