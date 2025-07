Genova. A partire da lunedì 28 luglio si conclude la fase di sperimentazione della navetta “centro storico”. Lo comunica Amt Genova.

La navetta elettrica centro storico, un taxi a sei posti, era stata introdotta in via sperimentale nel febbraio 2021 nell’ambito degli interventi del piano integrato Caruggi e sospesa solo nel periodo della pandemia.

Al termine della sperimentazione – che ha consentito di ricavare dati di utilizzo nel lungo periodo accurati e attendibili – la domanda non è risultata tale da sostenere il mantenimento del servizio stesso.

“Di conseguenza – spiegano da Amt Genova – dopo un’attenta valutazione sia dell’impegno economico necessario per continuare a garantire il servizio, sia del complessivo riscontro sul territorio, anche il bilancio costi-benefici non risulta sostenibile“.

Pertanto, la navetta centro storico effettuerà le ultime corse domenica 27 luglio. Secondo alcune stime la navetta aveva un costo di circa 150mila euro all’anno per l’azienda di trasporto pubblico genovese.

Le polemiche sullo scarso utilizzo della navetta “centro storico” da parte della cittadinanza erano partite già il primo anno: nei primi 9 mesi i passeggeri trasportati erano stati poco più di 8000 con un costo medio di 13 euro a passeggero.

Il servizio era attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20. Dal capolinea di piazza Caricamento il van era stato pensato con fermate intermedie via Oliverio, piazza della Raibetta, via della Mercanzia, piazza Cavour, corso Quadrio, via Turati, via San Giorgio, via dei Giustiniani, piazza del Ferretto, via San Donato, salita del Prione, via di Porta Soprana, via Meucci, via Dante, piazza De Ferrari, via Petrarca, via di Porta Soprana, piazza Matteotti, via San Lorenzo, piazza San Lorenzo, via di Scurreria, piazza Campetto, via degli Orefici, piazza Banchi, via al Ponte Reale e ritorno in piazza Caricamento.