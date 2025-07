Acquario di Genova, il regista Pif “padrino” delle due nuove pulcine di pinguino

Genova. Sono entrambe femmine, si chiamano Piffetta e Marziana e hanno un padrino d’eccezione, il noto regista Pif che a primavera 2024 aveva fatto una visita approfondita all’Acquario di Genova per la realizzazione di tre puntate della trasmissione “Caro marziano” in onda su RAI3.

Si tratta delle due pulcine di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus) nate nella vasca subantartica dell’Acquario nell’estate del 2024, il cui sesso è stato definito dall’esame del DNA effettuato su una piuma.

Piffetta e Marziana sono sorelle, nate rispettivamente il 27 giugno e il 3 luglio 2024 da uova deposte il 15 e il 31 maggio, da mamma Fiamma, ospite dell’Acquario dal 2006, e papà Bigfoot, nato a sua volta nella struttura genovese il 20 giugno 2013 da mamma Sandra e papà Raimondo.

All’età di un anno circa, hanno dimensioni equivalenti ai genitori, con un peso intorno ai 3,5 kg, seguono dallo scorso ottobre una dieta da adulto a base di aringhe e capelin somministrate dallo staff e presentano un piumaggio giovanile in cui la distinzione tra il colore bianco e nero risulta meno evidente.

Hanno un carattere piuttosto vivace e intraprendente e capita spesso che si coalizzino durante le interazioni con gli altri pinguini.

I pinguini di Magellano vivono lungo le coste orientali e occidentali del Sud America a partire da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland.

La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita due specie di pinguini: i pinguini Papua (Pygoscelis papua) e i pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus). Il lato emerso della vasca riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.

All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua è intorno a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni.

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questi simpatici uccelli è possibile partecipare alla speciale esperienza “A tu per tu con i pinguini”. Guidato da un esperto, un gruppo ristretto di max 5 persone, va alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario.

Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occasione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff all’interno della vasca per assistere alla distribuzione del cibo.

L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 1 ora e mezza circa ed è disponibile tutti i giorni, ad eccezione di martedì e mercoledì. Il costo è di 60 euro per adulto e 40 euro per ragazzo (5-12 anni), da aggiungere al biglietto di ingresso all’Acquario.

L’esperienza è acquistabile sul sito www.acquariodigenova.it in base al calendario delle date disponibili.