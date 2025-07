Acquario di Genova, firmato accordo integrativo. I sindacati: “Aumento dei buoni pasto e più diritti”

Genova. Dopo lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo contratto integrativo per i dipendenti di Costa Edutainment per Acquario di Genova, Città dei bambini e dei ragazzi e Acquario di Livorno.

“Il contratto integrativo era scaduto dal 2019 – scrivono in una nota congiunta Filcams Cgil Genova Fisascat Cisl Liguria Uiltucs Uil Liguria – e il suo rinnovo è stato oggetto di una contrattazione difficile e serrata che è finalmente giunta a conclusione con la condivisione di un testo che, tra le principali novità, introduce l’aumento dei buoni pasto e maggiori diritti su malattia e congedi”.

“In particolare – conclude la nota – il nuovo contratto integrativo prevede la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, ore aggiuntive di permesso per lo svolgimento di visite mediche, aumento dei giorni di congedo per le vittime di violenza di genere, ferie solidali, aumento del buono pasto da 7 a 8 euro in maniera progressiva entro 18 mesi dalla firma dell’accordo e la reintroduzione del premio di salario variabile”.