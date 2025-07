Accorpamento di Asl4, anche Sestri Levante si schiera contro il progetto

Sestri Levante. Il Consiglio comunale di Sestri Levante ha votato il testo che la Conferenza dei sindaci di giovedì scorso ha deciso di condividere con tutte le Amministrazioni del territorio a difesa del mantenimento della Asl4.

Dichiara il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas: “Esprimo soddisfazione per l’approvazione, anche da parte del Consiglio comunale di Sestri Levante, dell’ordine del giorno preparato e diramato direttamente dalla Presidenza della Conferenza dei Sindaci a tutela della Asl4”.

“La nostra posizione è sempre stata chiara e coerente – aggiunge – infatti abbiamo votato favorevolmente anche la mozione presentata dall’Opposizione, pur non condividendo i passaggi che sminuiscono l’attuale impegno di Regione Liguria. Dispiace, tuttavia, che non si sia raggiunta l’unanimità su un tema così rilevante per il nostro territorio, e che addirittura alcuni Consiglieri (Conti, Pistacchi, Muzio e Cafferata) abbiano espresso voto contrario”.