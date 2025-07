Genova. “Il 24 luglio saremo al fianco di tutti i sindaci del Tigullio che si riuniranno per esprimere la più ferma contrarietà al paventato accorpamento della Asl 4 con altre aziende sanitarie. Sosteniamo l’ordine del giorno congiunto che sarà inviato a Regione Liguria per manifestare il proprio dissenso rispetto a un gravissimo arretramento del servizio sanitario pubblico sul territorio”.

Così, il deputato e referente regionale del M5S Roberto Traversi con il senatore M5S Luca Pirondini, il M5s Liguria e Genova, e il gruppo territoriale pentastellato Tigullio e Valli.

“L’esecutivo regionale dovrà metterci la faccia: approverà il documento per scongiurare un accorpamento che di fatto minaccia l’efficienza, l’equità e l’accessibilità delle cure per i cittadini di un vasto e articolato territorio? Se invece si tratta di voci non fondate, la Giunta Bucci faccia chiarezza: se ne parla e crediamo che i cittadini vadano rassicurati”.

“Ma se, come temiamo, si tratta di una reale possibilità per coprire il buco della sanità ligure – concludono i pentastellati – non ci resta che resistere all’ennesimo tentativo di razionalizzare le economie anziché rendere più efficiente la medicina territoriale”.